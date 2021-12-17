Неработающий муж Анны Седоковой начал заниматься криптовалютой

Анна Седакова уже около года сама обеспечивает семью, пока её супруг не работает. Янис Тимма вступил в казанский баскетбольный клуб «Уникс», но не смог удержаться в командном составе и потерял контракт уже через месяц после вступления. Певица сейчас ухаживает за мужем и тремя детьми: 17-летней Алиной, 4-летним Гектором и даже за 10-летней Моникой, которая живет с отцом в США. Тем не менее звезда уверена, что скоро в жизни начнется белая полоса. Более того, звезда даже задумалась о четвертом ребенке.

Сам баскетболист подчеркивает, что в карьере все хорошо и сейчас ведутся переговоры с несколькими клубами. При этом, на данный момент официально он все равно безработный, но продолжает задаривать жену дорогими презентами. В телеграм-канале “Только никому” появилась информация из надежных ресурсов, что Янисс Тимма все же имеет доход. По названным данным, муж Седаковой серьезно занимается криптовалютой, в то время, когда у него нет игр.

Так, например, недавно певица в stories делилась эмоциями от подарка супруга: бриллиантового колье, а цена на такое изделие немаленькая. Так что, вполне может быть, что новое хобби баскетболиста дает ему хороший доход.

Источник: bimru.ru