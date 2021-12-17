С начала года зафиксировано 35 тысяч кибератак на ПК

Как сообщили представители «Лаборатории Касперского», с начала текущего года им удалось зафиксировать уже более 35 тысяч кибератак на персональные компьютеры. Как правило, объектами посягательств хакеров становились системы коммерческих компаний и государственных органов.

При этом география киберпреступности не ограничивается какими-либо отдельными странами или регионами. Злоумышленники действуют по всему миру, отмечают специалисты.

В «Лаборатории Касперского» отслеживали ситуацию в 195 странах мира. «Чемпионом» стало вредоносное ПО, получившее название PseudoManuscrypt, которое сумело атаковать персональные компьютеры на всей исследуемой территории.