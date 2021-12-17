 

TikTok собирается внедрить новое ПО для стриминга

17.12.2021, 17:04, Новости дня
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Вскоре на TikTok Live появится возможность вести прямые трансляции на новом программном обеспечении, которое сервис уже активно тестирует.

Как сообщают источники, новое программное обеспечение для стримингового или потокового вещания в режиме реального времени получило название TikTok Live Studio.

Предполагается, что пользователи смогут общаться в видеочатах, при этом они также получат возможность параллельно транслировать аудио- и видеоконтент, имеющийся на устройствах. Речь идет не только о персональных компьютерах или ноутбуках, но также о смартфонах, планшетах, а также на игровых консолях, подключенных к TikTok. В данный момент тестировать новое ПО могут всего лишь несколько тысяч человек.



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