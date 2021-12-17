TikTok собирается внедрить новое ПО для стриминга

Вскоре на TikTok Live появится возможность вести прямые трансляции на новом программном обеспечении, которое сервис уже активно тестирует.

Как сообщают источники, новое программное обеспечение для стримингового или потокового вещания в режиме реального времени получило название TikTok Live Studio.

Предполагается, что пользователи смогут общаться в видеочатах, при этом они также получат возможность параллельно транслировать аудио- и видеоконтент, имеющийся на устройствах. Речь идет не только о персональных компьютерах или ноутбуках, но также о смартфонах, планшетах, а также на игровых консолях, подключенных к TikTok. В данный момент тестировать новое ПО могут всего лишь несколько тысяч человек.