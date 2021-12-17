Археологи обнаружили древнейшее погребение под средневековым Грацским замком

В истории Австрийской империи средневековый Грацский замок играет ключевую роль. Но недавно проведенные археологические исследования показали, что на этой территории жили и работали люди еще задолго до строительства оборонительного комплекса.

В частности, во время раскопок были найдены артефакты IV тысячелетия до нашей эры. Это даже не бронзовые, а медный век, уточняют ученые.

Из земли удалось извлечь фрагмент браслета, серьгу и другие изделия из цветного металла. Кроме того, найдено множество осколков древнейшей керамики. Также археологи обнаружили погребения, относящиеся к урнопольской культуре. Речь идет о кремации и захоронении плаха в специальных глиняных сосудах. Напомним, что сам замок у города Грац был главной резиденцией австрийских правителей до XVII века.