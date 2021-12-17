 

Путин заявил о планах поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году

17.12.2021, 17:00, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП, заявил, что обсуждал с правительством вопросы дальнейшей поддержки малого и среднего бизнеса в следующем году.

«С правительством уже говорили на этот счет. <…> Я просил коллег из правительства как раз подумать на эту тему. Потому что действительно, я в начале говорил, (идет) борьба с пандемией, ситуация остается сложной, есть определенные ограничения. И мы должны подумать о том, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году», – передает РИА «Новости» ответ Путина на вопрос о продлении мер поддержки бизнесу.

Ранее Путин, выступая на G20, заявил, что в 2020 году в РФ на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, здравоохранения дефицит бюджета вырос до 4%, это позволило в том числе восстановить рынок труда.

До этого представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщил, что выплаты в размере одного МРОТ на работника получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других.



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