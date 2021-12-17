В Госдуме предложили учитывать опыт работы подростков при поступлении в вуз

В свободное от учебы время подростки смогут получать опыт работы, который затем будет учитываться при поступлении в вуз или колледж, соответствующая инициатива комитета Госдумы по молодежной политике вошла в Долгосрочную программу содействия занятости молодежи на период до 2030 года, сообщил глава комитета Артем Метелев.

Кроме того, будут внесены изменения в перечень профессий, разрешенных для временного трудоустройства несовершеннолетних, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Меры поддержки будут распространяться на граждан до 35 лет.

Комитет, в том числе, предложил упростить процедуру согласования трудоустройства подростков с органами опеки. Необходимые разрешения предлагается выдавать через сайт «Госуслуги».

Планируется субсидирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации; субсидирование найма выпускников, в том числе, с инвалидностью, образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций в случае незанятости по истечении шести месяцев с даты выпуска.

Помимо этого, усовершенствуется система прохождения практики в колледжах и вузах за счет цифровизации этого процесса. Механика взаимодействия между работодателем, студентом и образовательной организацией, будет включена в функционал портала «Работа в России». Будут внесены изменения в законодательство в части организации и прохождения практик, стажировок, наставничества (ученичества), а также трудоустройства выпускников образовательных организаций.

Предлагается обобщать и тиражировать лучшие практики содействия в трудоустройстве в субъектах РФ, в том числе отобранных по итогам открытых конкурсов будет реализовано в рамках «Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи и организация их тиражирования».

Будут разработаны современные программы профориентации учащихся, в том числе при помощи инструментария онлайн-сервисов.

«Трудоустройство – это не только возможность заработка, это мощнейшая форма социализации, развития личности, приобретения навыков, которые делают человека сильнее и талантливее. Крайне важно обеспечить право на достойный труд для всех молодых людей, в том числе подростков. Благодаря работе Комитета с профильными деловыми объединениями и экспертами, 23 предложения было учтено в программе. Многое мы предусмотрим в законодательстве, которое предстоит обновить в 2022 году. Благодарю Минтруд за внимание к этой теме и партнерство», – сказал Метелев.