 

На Украине зафиксировали рекордный за 11 лет отток населения

17.12.2021, 17:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Число граждан, выехавших из Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 годы составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев, информирует сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.

«За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», – передает ТАСС сообщение.

По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. «Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», – отмечает ресурс.

Согласно прогнозу «Опендатабота», если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.

Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к РФ за получением статуса беженца, убежища или гражданства.

Ранее стало известно, что число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс. человек.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / В США и Великобритании осудили нападение на украинских журналистов в Укрэксимбанке

15.05 / Украина ожидает, что в 2022 году ЕС начнет пересмотр политики соседства

02.09 / Омские медики заявили об отсутствии в организме Навального следов яда

11.01 / Генсек ООН сравнил ситуацию в мире с 1945 годом

03.01 / Администрация Трампа ввела санкции против 365 структур РФ – Помпео

06.10 / Жертвами теракта в сирийском Эль-Баб стали 17 человек

06.08 / Глава МЧС предложил вернуть на федеральный уровень охрану лесов

11.07 / Перехват американского самолета российскими истребителями попал на видео

09.07 / Главный инфекционист США заявил о «начальном этапе» пандемии коронавируса

25.09 / Демонстранты захватили ж/д станцию и аэропорт в Судане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика