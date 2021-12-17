 

“Это развал”. Богдан объяснил, почему, когда “весна пришла”, никого не посадили

17.12.2021, 16:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Есть определенный конгломерат людей, они жопу не поднимут, пока не почувствуют холодок в том благородном месте, где спина теряет благородное название. Скажи: сколько они возбудили уголовных дел? Де, бл…дь, та весна [коли саджати будемо]? Ну, когда я был, ну оно же гудело, гремело. Не продавалось ничего. Кто-то купил что-то? А сейчас что? Это же даже смешно. Это, бл…дь, даже смешно. Ну что они?.. Они одновременно хотят посадить полстраны: медиапространство, бизнес, адвокатское сообщество, политическое сообщество… Одновременно посадить всех. И никого не могут посадить. Это все – развал. Это неудачная серия “Слуги народа”. Надо уходить. А уже нельзя уходить – понимаешь?” – подчеркнул Богдан.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Владимир Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Одним из лозунгов его предвыборной кампании было “Весна придет – сажать будем”. Эту фразу придумал Богдан, о чем он сам рассказывал в предыдущем интервью Гордону.

10 октября 2019 года во время пресс-марафона Зеленский сказал, что рассчитывал на привлечение к ответственности всех коррупционеров сразу же после вступления в должность: “Когда я пришел, я думал, что на второй день мы будем всех сажать – всех коррупционеров. При этом первые “наручники”, которые надели на меня, – все вокруг сказали: “Ай-яй-яй! Президент не имеет права влиять на правоохранительные органы”.

В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью “Украинской правде” президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.07 / Корреспондент – на Украине пригрозили Западу разворотом на Восток

13.07 / В Госдуме рассказали о работе над поправками в Конституцию

04.10 / Самый небольшой штат полиции в Европе получил недостающее финансирование

01.10 / Норильская промышленность привела к уничтожению арктических лесов

08.01 / В компании SpaceX испытали двигатели для нового космического корабля

11.03 / “Третьем дело точно не ограничится”. Loboda заявила российскому изданию о намерении стать многодетной матерью

10.07 / Мнения: Победа не мерится потерями

20.10 / Нападение в Норвегии. В полиции заявили, что пятерых погибших зарезали, а не застрелили из лука

04.03 / Москва пообещала соразмерный ответ на санкции ЕС

24.09 / В России установлен новый рекорд суточной смертности среди пациентов с COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика