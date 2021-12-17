 

“Два крутых парня”. Том Круз сделал селфи с Владимиром Кличко

17.12.2021, 16:48, Новости дня
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Судя по расположению рук актера, именно он является автором селфи.

“Не все миссии невыполнимы, если вы работаете с правильными людьми в команде”, – написал Кличко, обыграв название фильма “Миссия невыполнима” с участием Круза.

“Два крутых парня”, – оценили фото подписчики боксера.

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Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Контекст:

Владимир Кличко провел 69 боев, одержав победу в 64 поединках. Во время карьеры Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO (2000–2003, 2008–2015), IBF (2006–2015), IBO (2006–2015), WBA (2011–2015) и The Ring (2009–2015).

Об уходе из профессионального бокса он заявил в 2017 году. После завершения карьеры Кличко живет и работает за границей.

Том Круз – американский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии “Золотой глобус” и трехкратный номинант на премию “Оскар”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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