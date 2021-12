В Беларуси заявили, что польский военный попросил у них политического убежища, в Польше прокомментировали

“Вблизи белорусско-польской границы на участке пограничной заставы Тушемля Гродненской пограничной группы белорусским пограничным нарядом в пограничной полосе был остановлен военнослужащий вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Польский военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси”, – говорится в сообщении.

Ведомство утверждает, что мужчина назвался “военнослужащим 11 Мазурского артиллерийского полка 16 Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши”.

В погранкомитете Беларуси заявили, что просьба о политическом убежище связана “с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами”.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак объяснил 17 декабря в Twitter, что “исчезнувший вчера солдат имел серьезные проблемы с законом и уволился из армии”.

“Его никогда не следует направлять на пограничную службу”, – подчеркнул он.

* o * nierz, który wczoraj zagin * mia * powa * ne k * opoty z prawem i z * o * y * wypowiedzenie z wojska. Nigdy nie powinen zosta * skierowany do s * u * by na granic * . Za * da * em wyja * nie * , kto za to odpowiada.

— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) December 17, 2021

Bialystok.wyborcza.pl сообщает со ссылкой на собственные источники, что сбежавший в Беларусь Чечко на прошлой неделе задерживался за вождение в нетрезвом состоянии и под воздействием наркотиков.

Euroradio нашло фото с Чечко после ДТП в феврале 2021 года.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Александра Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы “вербовочные центры”, где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России. По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

Находящиеся на территории Беларуси мигранты предпринимали ряд попыток перейти границу с Польшей.

Из-за кризиса запреты на доставку мигрантов в Беларусь ввели в Ираке, Сирии, Турции, Узбекистане.

21 ноября на совместной пресс-конференции в Риге с главой правительства Латвии Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил, что находящиеся в Беларуси мигранты начали возвращаться на родину, но более 11 тыс. по-прежнему остаются в стране.

23 ноября глава правительства Польши заявил об уменьшении наплыва мигрантов в Беларусь в результате скоординированного дипломатического наступления Варшавы.

25 ноября Лукашенко предложил, чтобы эвакуацию нелегальных мигрантов из страны оплачивал Европейский союз.

—