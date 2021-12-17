Не в скупости дело: несколько причин, почему мужчина не дарит подарки женщине, и что с этим делать

Каждая женщина хочет получать знаки внимания и подарки от своего мужчины, однако далеко не каждый представитель сильного пола готов на это. Некоторые мужчины не то что не покупают подарки, но даже никогда не дарят цветы или даже обычную шоколадку.

Этому есть вполне рациональное объяснение, и оно далеко не всегда сводится к скупости. Вот несколько объяснений относительно того, почему мужчины не хотят делать своей женщине подарки.

Почему мужчина не дарит цветы

По одной из теорий, мужчина не покупает букеты, так как ничего в них не понимает и считает эту покупку просто пустой тратой денег, так как буквально через 1-2 дня их просто выбросят.

По другой теории, мало кто из представителей сильного пола думает о том, что цветы помогают поднять настроение женщинам. Некоторые же мужчины просто стесняются выражать свои чувства и боятся, что женщине букет не понравится.

Многие боятся показаться в современном обществе с букетом цветов, чтобы не выглядеть подкаблучником, романтиком или же провинившимся супругом. Именно поэтому далеко не каждый готов приобрести подобный презент даже любимой женщине. Причиной того, почему мужчина не дарит цветы, являются навязанные обществом стереотипы.

Почему мужчина перестает дарить подарки

Когда у пары только начинаются отношения, женщины могут слишком агрессивно показывать свою независимость. Некоторые не привыкли получать презенты и сами покупают себе подарок или же говорят о том, что им ничего не нужно.

Мужчины являются достаточно прямолинейными и все понимают буквально. Именно поэтому если женщина говорит о том, что она все делает сама, то партнер и не будет ни на чем настаивать.

Некоторые девушки постоянно упрекают своего избранника в том, что другие дарят своим женщинам шикарные подарки, а от него ничего не дождешься. Когда женщина примеряет на себя роль страдалицы, то мужчина совершенно никак не будет реагировать на ее просьбы.

Считает презент ненужным атрибутом

Есть мужчины, которые считают подарки совершенно ненужным атрибутом. Они думают, что намного лучше выразить свои чувства через любовь, заботу, внимание и нежность, но приобрести презент не могут.

Не стоит устраивать скандал и высказывать претензии. Просто намекните на то, что милая безделушка, подаренная без повода, поможет поднять настроение.

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Жадность парня

Часто бывает так, что если мужчина не дарит своей любимой женщине подарки, а также цветы, то он просто жадный. Определить, что он скупой, достаточно сложно, так как он будет красиво рассказывать о вечной любви, но никогда ничего не купит.

Просто невозможно объяснить такому мужчине, что подарки вам необходимы, так как он может устроить самый настоящий скандал по этому поводу.

Вина женщины

Некоторые женщины встречают своего мужчину с недовольным выражением лица и упреками, если он дарит совсем не тот подарок, который вы хотели бы получить.

Например, если ваш избранник вместо роскошного букета роз принес тюльпаны и вы вместо слов благодарности и милой улыбки начали его упрекать в том, что он приобрел совсем не то, что нужно, вы даже не подумали о том, что, возможно, у него не было денег на шикарный букет.

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Или же он купил не такое кольцо, как вам того хотелось бы, и вы устроили скандал, или же приобрел парфюм не в вашем вкусе, и вы демонстративно выбросили его в мусорное ведро.

Далеко не все женщины понимают, что получить желаемое можно и без скандала, нужно просто набраться терпения и проявлять к своему партнеру больше заботы и внимания.

Проходит романтика

Когда начинаются романтические отношения, мужчина старается выглядеть обаятельным, ухаживает, дарит цветы и подарки. Уходит романтика, и отношения все больше попадают под влияние быта.

Кавалер считает, что если отношения длятся довольно длительное время, то женщина точно никуда не уйдет, именно поэтому совершенно необязательно оказывать ей какие-либо знаки внимания.

Как побудить мужчину дарить подарки

Нет ничего плохого в том, чтобы попросить вашего мужчину сделать вам презент. Нужно начинать просить с чего-то незначительного, и со временем вы будете получать более значимые подарки.

Не стоит бояться проявлять свои чувства. Желательно восхищаться, радоваться, выражать благодарность и признательность с открытым сердцем.

Не стоит отдаляться от своего мужчины. Сближение с любимым человеком поможет вам как можно лучше чувствовать друг друга и стать ближе.

Не стоит слишком сильно переживать за материальное положение своего мужчины. Он взрослый и состоятельный человек и в состоянии зарабатывать. Нужно быть готовой принимать подарки.

Нужно помнить о том, что вы женщина, именно поэтому не стоит бояться проявлять слабость.

Также девушкам стоит выражать свое желание получить презент. Например, когда вы прогуливаетесь, мечтательно смотреть на витрины магазинов, восхищаться красивым букетом цветов, показывать партнеру различные изображения ювелирных украшений.