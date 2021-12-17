 

Зонд NASA побывал в верхних слоях солнечной атмосферы

17.12.2021, 16:19, Новости дня
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Как сообщают представители американского космического агентства NASA, отправленный к нашему светилу зонд Parker Solar стал первым запущенным с Земли космическим аппаратом, которому удалось пролететь в верхних слоях атмосферы Солнца.

Пока нельзя сказать, что мы побывали на Солнце, но произошло событие глобального масштаба, говорят эксперты по освоению космоса. Как близко к нашей звезде не удавалось подойти ни одному аппарату.

Parker Solar совершил пролет через край солнечной короны во время очередного пролета. В результате на Землю были впервые отправлены собранные из атмосферы Солнца данные о магнитных полях и мощности излучаемой энергии. По словам представителей NASA следующий пролет через корону состоится в январе будущего года. Тогда зонд зайдет в солнечную корону чуть глубже.



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