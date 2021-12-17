Путин заявил о попытках использовать тему экологии для недобросовестной конкуренции

Россия будет реагировать на попытки других стран «оседлать экологическую тематику для достижения конкурентных преимуществ», сообщил президент Владимир Путин на съезде РСПП.

«Все эти устремления, связанные с попыткой оседлать экологическую тематику для достижения своих конкурентных преимуществ, должны встречать с нашей стороны определенную реакцию. И мы, конечно, будем это делать», – приводит ТАСС слова Путина.

По его словам, причину помешать РФ всегда найдут, в том числе и с помощью санкций и использования экологической повестки.

Ранее РФ наложила вето на заседании СБ ООН на проект резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и вопросов безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. В ответ США обвинили Москву в подрыве интересов всего мира. По словам политолога Евгения Сатановского, идея о связи климата с военными конфликтами – наглая и неприкрытая афера со стороны Запада, которую предотвратила Россия.