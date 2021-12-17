Путин заявил о попытках использовать тему экологии для недобросовестной конкуренции
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Россия будет реагировать на попытки других стран «оседлать экологическую тематику для достижения конкурентных преимуществ», сообщил президент Владимир Путин на съезде РСПП.
«Все эти устремления, связанные с попыткой оседлать экологическую тематику для достижения своих конкурентных преимуществ, должны встречать с нашей стороны определенную реакцию. И мы, конечно, будем это делать», – приводит ТАСС слова Путина.
По его словам, причину помешать РФ всегда найдут, в том числе и с помощью санкций и использования экологической повестки.
Ранее РФ наложила вето на заседании СБ ООН на проект резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и вопросов безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. В ответ США обвинили Москву в подрыве интересов всего мира. По словам политолога Евгения Сатановского, идея о связи климата с военными конфликтами – наглая и неприкрытая афера со стороны Запада, которую предотвратила Россия.
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