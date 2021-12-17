 

Эксперт Центра Разумкова заявил, что прежнее руководство “Нафтогазу” ошиблось, когда не заложило в финплан импорт газа

17.12.2021, 16:04, Новости дня
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“Объем импорта в финплане надо было обязательно прописать. Это была ошибка, надо было закладывать объемы, а не ноль, что было при Коболеве. “Нафтогаз” с новым руководством смог закупить 3,5 млрд кубометров, и 70% – это, собственно, газ “Нафтогаза”. Компания после прихода Витренко смогла найти ресурсы поменять план по закупке и закачать необходимые объемы. Прежний финансовый план был неадекватный, если бы не закачали импортный газ, ситуация в стране с газом была бы критическая”, – подчеркнул Омельченко.

“РБК-Украина” отмечает, что “Нафтогаз” начал отопительный сезон с 18,6 млрд м3 газа в подземных хранилищах, в том время как в 2011–2019 годах этот показатель был 17,9 млрд м3, а в 2016 году – всего 14,5 млрд м3 газа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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