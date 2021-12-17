На акции под Радой один человек пострадал, двое задержаны – полиция

“Во время мероприятия некоторые участники прибегли к противоправным действиям, начали блокировать подходы к Верховной Раде и бросать пиротехнические средства. В результате взрыва петарды травмировалась женщина – участница акции. Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь на месте. Предварительно задержаны двое, решается вопрос квалификации”, – отметили в полиции.

В результате столкновений задержаны представители движения “SaveФОП”, сообщает “Интерфакс-Украина” со ссылкой на ГУ Нацполиции Киева.

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Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада прияла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В этом году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения. Акция протеста проходила под стенами Рады и 17 декабря, сообщает LB.ua.

В этот же день на внеочередном заседании, посвященном вопросу отсрочки введения кассовых аппаратов, Верховная Рада не смогла внести соответствующий законопроект в повестку дня.

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