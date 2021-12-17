 

В Японии жертвами пожара в больнице стали более 20 человек, подозревают поджог

17.12.2021, 16:04, Новости дня
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Пожар произошел в психиатрической клинике, расположенной в восьмиэтажном здании в оживленном районе города. Возгорание зафиксировали на четвертом этаже, который не был оборудован системой аварийного пожаротушения.

Огнем была охвачена примерно треть площади клиники.

При смерти нашли 27 человек, 24 из них скончались – 14 мужчин и 10 женщин. Погибшие – в возрасте от 20 до 60 лет.

Правоохранители предполагают, что был поджог. По имеющимся данным, мужчина 50-60 лет положил в приемной возле обогревателя емкость с жидкостью, ударил по ней ногой, и когда жидкость потекла, подпалил огонь. Это видели свидетели.

Агентство отмечает, что дальнейшая судьба вероятного поджигателя неясна, он может быть и в больнице, и в числе погибших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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