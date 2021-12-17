Болезненная тема: почему сын Анатолия Васильева вдруг перестал общаться с отцом

Этого актера коллеги по цеху, режиссеры и зрители считают профессионалом своего дела. Те, кто знает Анатолия Васильева ближе, говорят, что он порядочный человек, обладающий огромной ответственностью перед окружающими, любящий детей. Однако известно, что он много лет не поддерживал отношения с собственным сыном. Что между ними произошло? Этот вопрос до сих пор волнует близких и поклонников артиста.

Анатолий Васильев стал знаменитым после участия в культовом фильме режиссера А. Митты «Экипаж». После выхода картины на экраны он в один миг превратился в кумира миллионов зрителей. Сам актер о своей личной жизни комментариев не дает и очень не любит, когда журналисты вспоминают о его браке с Татьяной Васильевой.

Их знакомство

Более десяти лет Татьяна Васильева была женой Анатолия Александровича. Их знакомство состоялось в годы студенчества – оба обучались на актерском факультете Школы-студии МХАТ. Татьяна Ицыкович (девичья фамилия будущей знаменитой актрисы) произвела на Анатолия неизгладимое впечатление своей непосредственностью и обаянием. Анатолия Васильева на курсе считали первым красавцем. Татьяна влюбилась в него сразу, но он был влюблен в другую. Искренние чувства девушки невозможно было не заметить. После совместных гастролей они стали парой.

Брак

Когда молодые люди поженились, девушка была безумно счастлива, хотя и понимала, что они очень разные. Татьяна происходила из простой семьи, а ее избранник был сыном большого начальника в Брянской области. Молодая семья ютилась по общежитиям и съемным углам. Татьяна была уверена в том, что муж ее более талантлив, чем она сама. Ее путь к успеху был долгим, а Анатолий очень быстро получил признание зрителей. Артист мечтал о детях, однако понимал, что для жены важно реализоваться в профессии.

Наследник

В 1978 году у пары родился сын Филипп. Согласно его воспоминаниям, Анатолий Александрович был прекрасным отцом. Время, проведенное с ним, превращалось для Филиппа в настоящий праздник. Он с нетерпением ожидал выходных, чтобы отправиться с родителем на прогулку. Благодаря отцу Филипп увлекся литературой, зачитывался романами Дюма и Жюля Верна.

Развод

Внешне семья выглядела вполне благополучной, однако пришел момент, когда супруги решили расстаться. Татьяна Васильева говорит, что это была сугубо ее вина. Женщина полюбила коллегу Георгия Мартиросяна и призналась в этом мужу. Позже Васильев сознался, что в те времена он также был влюблен в другую женщину. Получается, что в разводе были виноваты они оба.

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Как сын пережил развод родителей

Их развод был чрезвычайно драматичным. Всплыли взаимные обиды, разочарования, многолетнее недовольство браком. Четверть века бывшие супруги не общались друг с другом.

Тяжелее всего расставание родителей переносил маленький Филипп. На момент развода мальчику не исполнилось еще и 5 лет. Его уютный мир, наполненный любовью, рухнул. Мальчик не представлял себе, как он будет жить без папы. Филипп не общался со сверстниками, перестал выходить на прогулки, много болел.

Отношения отца с сыном после развода

Разведясь с женой, Анатолий Александрович старался встречаться с сынишкой как можно чаще. Он проводил с ним свои выходные, встречался с ребенком в любую свободную минуту. Чтобы не расставаться с сыном надолго, ему довелось отказаться от серьезного проекта – главной роли в картине израильского режиссера Михаила Калика. Актер пошел на это, чтобы не нарушить данного сынишке обещания отправиться с ним в путешествие по Кавказу. И они действительно отправились туда вдвоем, покорили множество вершин, плескались в теплом море и много беседовали. Ни одному из них и в голову не могло прийти, что они прекратят общение.

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Размолвка

Но в какой-то момент это действительно произошло. Сын внезапно отказался от общения. Почему это произошло, никто до сих пор не знает. Возможно, виной был переходный возраст Филиппа. Отец по-прежнему приглашал его к себе в гости, но подросток постоянно отказывался. Актер решил, что он ему мешает. Такие мысли заставили Анатолия Александровича отойти в сторону.

Его бывшая супруга высказала собственную версию случившегося. Она считает, что связь между отцом и сыном никогда не прерывалась. Однако кое-что все-таки случилось. Дело в том, что актер женился вторично. Тогда мать сказала сыну, что ему не нужно ездить в новую семью отца. Это одна из версий. Васильева утверждает, что с ее стороны никаких препятствий к общению сына с отцом не было.

Возобновление общения

В течение многих лет Анатолий и Филипп Васильевы не общались. Однако вторая супруга актера оказалась мудрой женщиной. Она приложила все усилия, чтобы общение отца и сына возобновилось. Женщина познакомилась с Татьяной Васильевой и в беседе с ней первая сказала актрисе о том, что Анатолий Александрович всегда открыт для общения с сыном. Вскоре в его гримерную в Театре им. Моссовета вошел Филипп. Это был почти совсем незнакомый ему взрослый человек. Отец и сын вынуждены были знакомиться заново.

Свою положительную роль в этом сыграла также и Анастасия Бегунова, невеста Филиппа. Девушка убедила избранника забыть о своих обидах и наладить отношения с отцом. За время вражды каждому из них довелось пережить и передумать многое. Не имея возможности встречаться лично, отец и сын только мысленно выстраивали диалоги друг с другом. За это время каждый из них сделал свои выводы и вынес важные уроки. Сегодня они продолжают общаться.