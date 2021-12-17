Из моды могут выходить не только отдельные наряды, но и целые комбинации: сочетания, которые стали антитрендом, и чем их заменить

Из моды могут выходить не только отдельные вещи, но также и целые комбинации могут потерять актуальность. Если носить такие наряды, то это указывает на то, что у девушки достаточно плохой вкус.

В 2022 году не стоит выбирать следующие сочетания одежды, так как они смотрятся достаточно старомодно. Это совершенно неудачные примеры составления образов.

Джинсы скинни и высокие сапоги

Узкие облегающие джинсы вместе с высокими сапогами смотрятся достаточно старомодно. Чтобы создаваемый образ выглядел более интересно и притягательно, нужно заменить брюки на джоггеры или просто модель с прямыми штанинами.

Скинни и облегающий пуховик

В последние 10 лет облегающие вещи постепенно утрачивают свою актуальность, уступая место стилю оверсайз.

Если один облегающий предмет одежды в создаваемом образе еще может выглядеть уместным, то 2 и более – уже нет. Более красиво, модно и актуально будет смотреться одежда свободного фасона.

Шуба и обувь на каблуках

Шубы, изготовленные из натурального меха, с каждым годом все больше утрачивают прежнюю актуальность.

Многие модницы уже сменили их на искусственную овчину и пуховики. От обуви на высоких каблуках стоит отказаться по причине того, что она не слишком удобная и практичная.

Бежевые колготы зимой

Тонкие колготы зимой выглядят достаточно странно и совершенно неуместно.

Если такие изделия имеют светлые тона, то силуэт кажется не слишком привлекательным. Ноги визуально выглядят более короткими и широкими.

Сумка и обувь одинакового цвета

Не так давно считалось, что обувь и аксессуары должны сочетаться по цвету, чтобы образ выглядел максимально притягательно и гармонично.

Однако сегодня этого правила придерживаться совсем необязательно. Такое сочетание, как сумка и обувь одинакового тона, может легко испортить даже самый стильный образ.

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Комплект, состоящий из шапки и шарфа

Не так давно такие предметы гардероба, как шапка, шарф и перчатки, подбирали похожими по материалу, цвету и фактуре.

Однако сейчас подобный комплект выглядит достаточно старомодно. Стилисты на протяжении нескольких сезонов рекомендуют приобретать аксессуары, которые совершенно разные.

Рубашка и джемпер

Многослойность сейчас считается одним из наиболее актуальных и модных трендов. Однако сочетание классической рубашки и облегающего джемпера больше не смотрится привлекательно и актуально.

Именно поэтому стоит сменить облегающую рубашку на более объемный вариант. Желательно выбирать ту модель, которая по своему внешнему виду больше напоминает укороченное платье.

Дополнять такой наряд желательно точно таким же объемным свитером, трикотажным жилетом или даже худи.

Короткие шорты с черными колготами

Несмотря на то что на улице уже наступила зима, многие модницы все еще продолжают носить экстремально короткие вещи, сочетая при этом их с черными колготами и высокими сапогами.

Когда-то такое сочетание выглядело довольно дерзко и стильно, но сейчас уже утратило свою актуальность.

Эксперты в мире моды рекомендуют сменить короткие шорты на более длинные модели и сочетать их с сапогами, которые практически полностью закроют обнаженные ноги.