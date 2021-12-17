Узнала о раке матки, закрутила роман с Харатьяном и живет с грыжей: что стало со звездой “Гардемаринов” Машной

Роль в фильме “Гардемарины, вперед!” стала одной из самых знаковых в карьере известной актрисы Ольги Машной. По сей день многие помнят в артистке спокойную и утонченную Софью, покорившую телезрителей в 1987 году. Сейчас Ольге Машной 57 лет. С момента выхода в свет фильма прошло много лет, а жизнь звезды сильно изменилась.

Несмотря на то, что карьера звезды фильма “Гардемарины, вперед!” сложилась успешно, ее преследовали неудачи как в любовных, так и в семейных делах. Отец Машной страдал алкоголизмом, а с матерью ее отношения никогда не складывались. По словам актрисы, родительница не проявляла к ней любви. Как оказалось, женщина страдала от рака матки, но артистка узнала об этом слишком поздно. Единственным близким и родным человеком для Ольги была сестра Галина. Но теперь и эта связь потеряна – родственницы больше не общаются. Сестер не смогла помирить даже Лера Кудрявцева, которая устроила им встречу на передаче “Секрет на миллион”.

В личной жизни артистка тоже не смогла найти счастья. Ее единственной и, в то же время, больной любовью был первый супруг – актер и режиссер Валерий Приемыхов. Мужчина был старше Машной на 20 с лишним лет, однако противостоять большому чувству оказалось невозможно. Во время съемок фильма “Пацаны” у Ольги и Валерия начался головокружительный роман, который привел к свадьбе, но брак распался уже через четыре года. Приемыхов изменял жене, поднимал на нее руку, заставил прервать беременность и не поддержал, когда у супруги случился выкидыш. Машная развелась с мужем, но забыть его так и не смогла.

Через несколько лет после развода артистка снова вышла замуж. Бэк-вокалист группы “Любэ” Алексей Тарасов стал вторым мужем Ольги и отцом ее единственного сына, но этот союз тоже не сложился. Кроме того, звезда признавалась, что во время съемок в “Гардемаринах” всерьез увлеклась Дмитрием Харатьяном – коллеги были влюблены. Несмотря на это, главным мужчиной в жизни Машной остался первый супруг.

Актриса тесно общалась с бывшим даже во время брака со вторым мужем. Более того, она была любовницей Приемыхова и встречалась с ним до самой его смерти. Сейчас 57-летняя звезда состоит в отношениях с актером Сергеем Бачурским, однако замуж выходить и не думает. Машная честно признается, что такого чувства, как с первым мужем, в ее жизни больше не будет. По ее словам, Сергей это понимает.

Последние годы Ольга выглядит не так, какой ее помнят многие поклонники. С возрастом звезда сильно набрала вес. Чтобы вернуть былую привлекательность, актриса решилась лечь под нож хирурга и сделать сразу две операции. Как рассказала Машная в студии программы “Секрет на миллион”, одна из них прошла неудачно. Хирург хорошо скорректировал женщине нос, но не справился с липосакцией. Во время операции у артистки обнаружилась грыжа, которую врач не стал удалять. Ольга так и не удалила образование – оно продолжает расти.