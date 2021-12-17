Отказ от завтрака повышает риск инфаркта

Многие пренебрегают завтраком и, как оказывается, очень зря. Доцент эпидемиологии и нутрициологии Гарвардской школы Эрик Римм заявляет, отказ от завтрака повышает риск инфаркта и развитие болезней сердца. По его мнению, пропускать регулярно утренний приём пищи, значит лишить свой организм полезных и важных элементов.

По данным исследования, получить серьезные проблемы со здоровьем больше всего рискуют представители мужского пола. “Мужчины, которые пропускают завтрак, больше подвержены риску набора веса, развития диабета и гипертонии, а также повышения уровня холестерина”, — пишет Эрик Римм.

По наблюдениям ученых, у мужчин, которые игнорируют завтраки, вероятность сердечного приступа и сердечно-сосудистых болезней повышается на 27%. Такой высокий риск связывают с тем, что, пропуская приём пищи, нарушая режим, организм не получает всё необходимое количество витаминов и минералов. Так учёные выявили, что отсутствие завтрака может влиять на ожирение, повышение давления, развитие диабета и повышает риск инсульта. Эксперты отмечают, что 74% тех, кто пропускает завтрак, не выполняют рекомендованные диетические нормы в полной мере, а всего лишь на две трети. Среди тех, кто придерживается привычки завтракать, эта цифра снижается 41%

Издание The Mirror сообщает, что специалистами рекомендовано на завтрак употреблять орехи, семена, ягоды и фрукты. Не стоит забывать и про цельнозерновые продукты, овощи с низким содержанием крахмала, яйца, киноа, йогурт, овсянку. Таким образом, каша с фруктами, йогурт или салаты могут стать идеальным завтраком. Утром стоит ограничить употребление сахара, рафинированных углеводов, соли и продуктов высокой степени переработки. Для полноценного рациона, и это не только про завтраки, важно включить в него мясные и молочные продукты.

Стоит отметить, что быстро завариваемые каши не входят в список полезных завтраков. В них содержится большое количество сахара, это не дает насыщения и вскоре голод наступит снова. То же касается и сладких батончиков, мюслей, хлопьев и всего, что содержит в себе большое количество сахара, углеводов и способствует быстрому набору лишнего веса.

Источник: inosmi.ru