 

Отказ от завтрака повышает риск инфаркта

17.12.2021, 15:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Многие пренебрегают завтраком и, как оказывается, очень зря. Доцент эпидемиологии и нутрициологии Гарвардской школы Эрик Римм заявляет, отказ от завтрака повышает риск инфаркта и развитие болезней сердца. По его мнению, пропускать регулярно утренний приём пищи, значит лишить свой организм полезных и важных элементов.
По данным исследования, получить серьезные проблемы со здоровьем больше всего рискуют представители мужского пола. “Мужчины, которые пропускают завтрак, больше подвержены риску набора веса, развития диабета и гипертонии, а также повышения уровня холестерина”, — пишет Эрик Римм.

По наблюдениям ученых, у мужчин, которые игнорируют завтраки, вероятность сердечного приступа и сердечно-сосудистых болезней повышается на 27%. Такой высокий риск связывают с тем, что, пропуская приём пищи, нарушая режим, организм не получает всё необходимое количество витаминов и минералов. Так учёные выявили, что отсутствие завтрака может влиять на ожирение, повышение давления, развитие диабета и повышает риск инсульта. Эксперты отмечают, что 74% тех, кто пропускает завтрак, не выполняют рекомендованные диетические нормы в полной мере, а всего лишь на две трети. Среди тех, кто придерживается привычки завтракать, эта цифра снижается 41%

Издание The Mirror сообщает, что специалистами рекомендовано на завтрак употреблять орехи, семена, ягоды и фрукты. Не стоит забывать и про цельнозерновые продукты, овощи с низким содержанием крахмала, яйца, киноа, йогурт, овсянку. Таким образом, каша с фруктами, йогурт или салаты могут стать идеальным завтраком. Утром стоит ограничить употребление сахара, рафинированных углеводов, соли и продуктов высокой степени переработки. Для полноценного рациона, и это не только про завтраки, важно включить в него мясные и молочные продукты.

Стоит отметить, что быстро завариваемые каши не входят в список полезных завтраков. В них содержится большое количество сахара, это не дает насыщения и вскоре голод наступит снова. То же касается и сладких батончиков, мюслей, хлопьев и всего, что содержит в себе большое количество сахара, углеводов и способствует быстрому набору лишнего веса.

Источник: inosmi.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.10 / Мэр Уханя извинился за недостижение 10-процентного роста ВВП города

02.03 / Доктор Мясников рассказал об опасности популярных обезболивающих

31.10 / Мнение: Плотность комбайнов в России, Путин про советское мясо и зелёная экономия

02.02 / Мнение: Разбор преступления, которого не было

23.02 / В скифском кургане ученые нашли необычный скелет воина с Южного Урала

17.10 / Мнение: “Призраки. Солдаты забытой войны”

13.07 / Экс-министр культуры Белоруссии о “Славянском базаре”: Лукашенко поручил убрать российских звезд

14.05 / Принц Гарри рассказал о первом свидании с Меган Маркл

24.12 / Названы тренды кибератак 2021 года

14.10 / Роза Сябитова боится увольнения с “Первого канала”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика