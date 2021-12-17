Первый ТПУ в Петербурге может открыться уже в 2024 году

Транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) включат в себя станции метро, автобусные остановки, перехватывающие парковки, а в отдельных случаях и железнодорожный транспорт. Пятиминутную доступность к ним получат 3,8 млн петербуржцев.

Компания «Мегалайн» попросила российского президента Владимира Путина поддержать проект строительства петербургской сети ТПУ, чтобы первый транспортно-пересадочный узел открылся уже в 2024 году.

С проектом строительства петербургской сети ТПУ, который потребует вложения 186 млрд рублей, Путина познакомили на вчерашнем заседании наблюдательного и экспертного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Глава государства побывал на выставке проектов в «Точке кипения» АСИ, где была наглядно показана новая стратегия Агентства стратегических инициатив.

Строительство транспортно-пересадочных узлов не только облегчит жизнь петербуржцев, но и даст работу 30 тысячам человек. При этом бюджетная эффективность проекта достигнет 140 миллиардов рублей.

Напомним, ситуацией с транспортном в Санкт-Петербурге недовольно 85% жителей. Перечисляя жалобы, они нередко вспоминают об удаленности автобусных остановок от метро.