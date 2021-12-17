Богомолов приоткрыл завесу супружеской жизни с Собчак

Режиссер Константин Богомолов дал интервью Ирине Безруковой для её YouTube-канала «Начало». Он поделился своими творческими планами и деталями личной жизни. К примеру, о том, какая на самом деле дома, на первый взгляд сдержанная и ледяная, Ксения Собчак.

Богомолов считает себя недоверчивый и ответил, что часто разбирает в себе все проблемы, потому что не желает утруждать родных. Он уверен, что это именно его проблема и прорабатывает это. На протяжении супружеской жизни с журналисткой, недоверие начало уходить, ведь жена умело нашла к мужу подход.

Ирина Безрукова узнала, чем понравилась режиссеру Собчак, как женщина. Богомолов признался, что она очень женственная и это не перечеркивает высокопрофессиональные качества, а о своей жене готов рассказывать вечно.

Так же, интервьюер подметила, что супруги – эмоциональные личности и задала вопрос, как они успокаиваются. В ответ театральный деятель сказал, что они очень похожи и это предоставило им возможность взглянуть друг на друга, как на свое отражение в зеркале.

Пара скрепила свой союз 13.09.2019 года в Москве.

Источник: lenta.ru