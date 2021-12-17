Историки раскрыли секреты торговли в эпоху железного века

Объектом изучения в данном случае было затопленное неподалеку от берегов Франции торговое судно. Изотопный анализ артефактов, поднятых с морского дна, позволил сделать вывод о том, что изделия были изготовлены примерно 2 600 лет назад.

Среди артефактов оказалось очень много металлических предметов, в том числе медных и бронзовых. Но ученых больше всего интересовали изотопы свинца, благодаря которым удалось определить происхождение находок.

Это уже не первое судно, обнаруженное на дне морском и относящееся к периоду начала железного века, говорят эксперты. Детальное исследование позволяет установить, откуда и куда в те времена возили металл, где их выплавляли и кому продавали. На этот раз получены очередные доказательства того, что активная торговля велась по всему Средиземноморскому региону.