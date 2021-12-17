В Китае разработали технологию производства удобрений из углекислого газа

Судя по тому, как много сообщений поступает о перспективах использования углекислого газа, от которого человечество пытается избавить нашу атмосферу, данное химическое соединение в будущем может оказаться весьма ценным сырьем.

Ученые из Китая представили свою разработку. Они предлагают использовать наночастицы на основе индия для превращения смеси углекислого газа и азота в мочевину.

Таким образом, получается самое обыкновенное сырье для производства удобрений, говорят специалисты. Катализатор необходим для соединения двух весьма инертных молекул. Используя его, китайцы сумели осуществить производство без значительных затрат энергии. Более того, такое производство очищает атмосферу от парникового газа.