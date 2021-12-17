 

В МИД заявили, что может изменить позицию РФ по мораторию на РСМД

17.12.2021, 15:32, Новости дня
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Появление американских ударных систем средней и меньшей дальности на азиатском направлении изменит позицию Москвы в контексте моратория на размещение таких ракет, сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на брифинге в пятницу.

«Появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось, по каким причинам это бы ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого действующего моратория неизбежно, потому что такие системы будут представлять и для нас угрозу», – цитирует замминистра ТАСС.

Указано, что действующий мораторий на «размещение ударных средств средней и меньшей дальности» останется в силе, пока не появятся аналогичные системы американского производства.

Ранее сообщалось, что РФ попросила США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.

Предложения РФ по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.



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