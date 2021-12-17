В Рыбинске по проблеме теплоснабжения провели КЧС

17.12.2021, 15:30, Новости

Теги: ЖКХ, Теплоэнерго

В администрации Рыбинска под руководством главы города состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На ней присутствовали представители сферы городского хозяйства и «Рыбинской генерации», руководители управляющих компаний. Единственный вопрос совещания – нормализация теплоснабжения в городе.

Открывая заседание КЧС, первый заместитель главы Алексей Рябченков назвал ситуацию, сложившуюся в Рыбинске с начала отопительного периода, вопиющей. Большое количество аварий на сетях, незакрытые раскопки (сейчас их около 30), где теплоноситель теряет температуру до поступления в дома и не обеспечивает жителям услугу надлежащего качества. Проблемы с теплоснабжением и горячей водой есть во всех районах города, но чаще всего отключения происходят на Полиграфе, в Северном микрорайоне и на Слипе.

– Искать сейчас виноватых нет смысла. Задача – максимально быстро выйти из сложившейся ситуации, тем более что уже на следующей неделе средняя температура опустится до минус 16-18 градусов. Все силы надо бросить на устранение аварий. И наладить связь между службами, которые обеспечивают дома теплом – это «Рыбинская генерация», управляющие компании, департамент ЖКХ, «Северный водоканал». Мы не должны терять время, выясняя, в чьей зоне ответственности произошла авария, – сказал глава Рыбинска Денис Добряков.

Руководитель «Рыбинской генерации» Алексей Потехин подтвердил, что жалоб на количество раскопок для аварийных работ на территории города действительно много, большое количество нареканий поступает на несоблюдение температурного режима и по отоплению, и по горячей воде.

– У нас есть понимание, какие места утечки надо устранить в первую очередь. Составлен план работ на 47 дефектов, устранить которые мы должны до 31 декабря. Наиболее критичное состояние в районе Полиграфа. Нормализовать горячее водоснабжение в микрорайоне можно, построив дополнительный трубопровод от котельной «Полиграф» к сетям котельной «Магма». Для этого нужно выдержать ряд технических условий, на создание которых нам требуется время до февраля, – сказал Алексей Потехин, директор «Рыбинской генерации».

Руководитель теплоснабжающей организации также отметил, что для закрытия раскопов привлекается сторонняя организация, которая приступит к работам в ближайшие дни, для устранения аварийных работ будут дополнительно привлечены бригады специалистов из Ярославля.

Денис Добряков подчеркнул, что недопустимо делать жителей заложниками сложившейся ситуации в финансовом плане. За недопоставленную или некачественную услугу «Рыбинская генерация» обязана делать перерасчет. Департамент ЖКХ, транспорта и связи подготовил информацию для жителей, как правильно оформить заявку на перерасчет за услугу ненадлежащего качества. Кроме того, решением КЧС теплоснабжающей организации рекомендовано активизировать ремонтные работы в выходные дни.

Пресс-служба администрации города Рыбинска