Скандалы: Иноагентами по медицине

Пример деятельности клиники «Медицина 24/7» показывает, как иностранцы атакуют системно значимые отрасли

Казалось бы, утихший вал публикаций против известной российской клиники получила новое развитие после решения Савеловского суда в интересах иностранных граждан. Такое обилие публикаций иначе как травлей назвать сложно. В чьих интересах это происходило? Если проанализировать медиа-войну против клиники, пик которой приходился на май- август текущего года, то становится понятно, что десятки миллионов рублей, которые готовые на закрытие клиники лица направляли на медиа-ресурсы, уходили, в том числе, и в адрес иноагентов.

Высвечивается целый список СМИ и журналистов, которые особо отличились в этой травле и которые включены в «Реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента».

Благодаря им в клише превратились незаконные эпитеты, применяемые по отношению к клинике – «конвейер смерти» и «врачи убийцы». Именно из-за них двое врачей клиники попали за решетку без доказательств и находятся там уже более 3-х месяцев. И да, они виновны в том, что государство недополучает десятки миллионов рублей налогов, которые уплачивала российская клиника «Медицина 24/7» в бюджет страны. А врачи отбиваются от фейков и ходят на допросы, что конечно отвлекает их от лечения пациентов и спасения их жизней.

Кстати, получается, что эти позорные ярлыки вошли в обиход СМИ в том числе и через иностранную гражданку Анжелу Хачатурьян, которая явно материально заинтересована в максимальном штрафе, который разорит клинику. Она продолжает говорить, кричать и угрожать. В редакция ознакомилась со скрин-шотом СМС сообщения, адресованного бывшему главному врачу клиники Серебрянскому О.Ю., в котором ему обещают «проломить голову». Примечательно, что в сообщении пишется «мы» и это не мания величия, судя по всему, против клиники сейчас выступает сразу команда!. Одному человеку не по силам организовать «черный пиар» такого масштаба и оплатить его. Тем более когда речь идет о постоянно проживающей в США гражданке, которая трижды там засветилась в сканадалах с кражами, и ни разу не получила там серьезного наказания. И вот вопрос, а почему власти США вдруг такие лояльные по отношению к иностранке? Почему и, главное, зачем, ей давали уйти от ответственности без последствий? Зачем и кому она нужна в высших инстанциях Америки, в таких как Госдеп и ЦРУ?

Не являясь сторонниками теории заговора, складывая исключительно факты в логическую цепочку, можно прийти к интересным выводам. Гражданка другой страны при поддержке СМИ-иноагентов встраивается в травлю российской клиники, которая помогла десяткам тысяч россиян. На фоне этой травли возбуждается уголовное дело в отношении заслуженных российских врачей и двое из них оказываются за решеткой. И российское правосудие в лице судьи Савеловского суда Мироновой вдруг встает на сторону иностранных гражданок? И приговор выплатить беспрецедентную сумму в 50 миллионов рублей это не просто удар по клинике, это сокрушительный удар по всей российской медицине.

С одной стороны, многие захотят последовать примеру Хачатурьян и воспользоваться прецедентом, который создал Савеловский суд. С другой стороны, травля врачей не может не отразиться на всей отрасли в целом. Сложив эти два направления можно спрогнозировать упадок и разрушение и частной и государственной медицины. Что, очевидно, и играет на руку заокеанскими кураторами. Ведь версия лежит на поверхности: выбирается «жертва», ей в помощь кроме огромных материальных средств выделяются ресурсы в виде вскормленных западом иноагентов-СМИ и административный ресурс. А иначе зачем это все?

Из-за смерти пациента? Причем экспертизы не нашли причинно-следственной связи лечения в клинике и смерти бывшего супруга Хачтурьян Владимира Арцыбашева. Кто хотя бы мельком видел Анжелу Хачатурьян, вряд ли поверит в то, что она бескорыстно борется за справедливость. Но если раньше виделось, что ее цель заработать на интервью и на компенсации, то теперь понятно, что за ней стоят совершенно иные масштабы денег, и руководствуется она совершенно другими мотивами.

В СМИ уже поднимались вопросы журналисткой этики, и стоимости ошибки журналиста.

Но теперь становится понятным, что ни о какой этике не может идти и речи, когда явно отрабатываются деньги западных хозяев. Чтобы понимать весь масштаб этой операции, в списке иноагентов-СМИ, журналистов, которые пытаются разрушить отечественную медицину, десятки организаций и лиц.

Есть и те, кто находится в списке иноагентов Минюста РФ, а есть и СМИ и другие медиаканалы, руководство (учредители) и журналисты которых имеют прочные связи с западными организациями, и, возможно, спецслужбами. И это повод провести отдельное журналистское расследование, страна должна знать своих «героев».

Но есть СМИ, которые еще в самом начале пытались объективно осветить ситуацию вокруг клиники «Медицина 24/7». Это «Первый канал», ток-шоу «Пусть говорят» и его ведущий Дмитрий Борисов. И сразу после этой попытки прошла информация об исках от Хачатурьян о защите чести и достоинства. Она просто обвинила честных российских журналистов чуть ли не в клевете.

Впрочем, похоже, что в тот раз суд не встал на ее сторону. Но отчего такая моментальная реакция? Чего могла испугаться Хачатурьян и ее «товарищи». Того, что журналисты копнут чуть глубже? Выйдут за рамки отношений клиники и пациентов, за рамки корпоративного спора, о котором не раз упоминалось в СМИ?

Мы копнули чуть глубже, и, учитывая, присутствие в этой истории войны против клиники «Медицина 24/7» такого количества иностранных граждан, иноагентов и предприятий с иностранным капиталом можно сделать однозначный вывод: идет системная атака на российскую медицину.

И, кстати, это только одно из направлений. Известно, что на днях в США выделили 2 млн. долларов на борьбу с российской вирусологией. Все это вкупе и на фоне продолжающейся пандемии коронавируса нанесет такой удар по здравоохранению России, последствия которого будут ужасными. Остается надеяться и верить, что общественные организации, политики, СМИ и, главное, компетентные органы не оставят эту историю без своего внимания и встанут на защиту российской медицины.

Тем более, что внимание общественности и журналистов уже привлечено к этим историям. Достоверно известно, что параллельно проводятся несколько журналистских расследований. И их результаты совсем скоро станут достоянием общественности. Речь идет, конечно, о российских СМИ и российских журналистах.

Николай Ольхин