 

Медики открыли новые симптомы штамма “Омикрон” COVID-19

17.12.2021, 14:58, Разное
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Генеральный директор ВОЗ объявил о том, что новый штамм вируса распространяется намного быстрее предыдущих версий, несмотря на то, что он совсем недавно появился. Выявить наличие “Омикрона” в организме можно лишь после сдачи анализов. Теперь есть 2 новых симптома, они проявляются першением в горле и болью в пояснице.
Так же было замечено, что пациенты с этим штаммом на 23% реже госпитализируются, по сравнению с больными “Дельтой”. На сегодня 77 стран объявили о наличии омикрон-штамма. Ранее сообщалось, что в Великобритании был первый случай с летальным исходом, от инфицирования этим вариантом COVID-19.

Эксперты напоминают о том, как важно соблюдение самоизоляции при начальных симптомах заражения, для предотвращения распространения инфекции. Из-за схожести с обычным ОРВИ, многие люди не придают большого значения дискомфорту в горле.

Источник: www.mk.ru



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