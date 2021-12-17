Таксистам запретили повышать цены в новогоднюю ночь

Постановлением правительства от 17 декабря были внесены изменения в федеральный закон № 1481004-7 «О государственном регулировании отношений в области организации и осуществления деятельности по перевозке легковым такси».

Таксистам запретили повышать тарифы на оказание услуг пассажирам в новогоднюю ночь и государственные праздники.

– Новый год для большинства россиян – семейный праздник. В эти дни за одним столом собираются все поколения больших российских семей. Часто люди прибывают в аэропорты и на вокзалы со всех уголков страны, где, естественно, пользуются услугами такси. Недобросовестные таксисты нагревают клиентов, включая увеличенный счётчик. Так продолжаться дальше не может, поэтому правительство законодательно закрепило обязанность таксистов оказывать услуги в праздники по тем же тарифам, что и в будни. Предупреждаю, мы будем строго следить за этим и наказывать виновных, – заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр поручил сформировать при Минтрансе комиссии, ответственные за мониторинг исполнения правительственного постановления.

– Для проверки соблюдения закона на практике услугами такси будут пользоваться так называемые тайные пассажиры. Они зафиксируют ценовое соответствие традиционных и новогодних тарифов, – отметил глава правительства.

Нарушители закона будут оштрафованы на сумму, равную своему месячному заработку, а в случае повторного нарушения лишены лицензии на перевозку пассажиров.

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