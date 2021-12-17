Эксперт: Настало время прийти к единому стандарту дистанционного голосования

Решение об увеличении числа регионов, где будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в следующем году, и внесение в Госдуму поправок в избирательное законодательство, регламентирующих его проведение, стали долгожданным событием для экспертного сообщества.

Федеральная система ДЭГ показала себя с лучшей стороны и выдержала все угрозы, поэтому вероятно в дальнейшем она будет применяться во всех регионах – такой прогноз делает заместитель председателя ТИК ДЭГ на выборах 2021 года, IT-эксперт Олег Артамонов, говорится в сообщении на сайте Ассоциации «Независимый общественный мониторинг».

Поправки в федеральный закон №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России» были внесены в Госдуму 16 декабря 2021, а накануне внесения председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что на выборах в 2022 году число регионов, где будет проводиться ДЭГ, будет расширено.

«Принципиальной особенностью ДЭГ является его централизация, отвязка от какой-либо региональной специфики. Система, эксплуатируемая ЦИК, разрабатывается и поддерживается компаниями ПАО «Ростелеком» и Waves Enterprise, она работает на единых для всех серверах, за ходом голосования следит единая ТИК ДЭГ. Такой подход минимизирует большинство локальных рисков (в том числе риски фальсификации итогов выборов или иного вмешательства в их ход «на местах») и одновременно упрощает наблюдение за голосованием и оценку достоверности его результата», – сказал он.

Уточняется, что в следующем году ЦИК вероятно примет решение об использовании стабильной федеральной системы ДЭГ во всех регионах. Экспертное сообщество со своей стороны такой шаг приветствует. «Помимо того, что федеральная ДЭГ показала себя с лучшей стороны на выборах 2021 года, использование одной системы позволит существенно упростить подготовку наблюдателей и независимых экспертов, обеспечить прозрачность и достоверность работы ДЭГ. По большому счету, на мой личный взгляд – пришла пора сделать выводы и прийти к единому стандарту ДЭГ в России, в рамках которого дальше будут развиваться все связанные с ДЭГ методики и процедуры», – добавил Артамонов.

Эксперт считает, что в 2021 году IT-эксперты получили положительный опыт наблюдения за проведением электронного голосования как на уровне ТИК ДЭГ, так и на уровне группы независимых технических экспертов, работавших в Координационном центре Общественной палаты РФ 17-19 сентября 2021 года.

«Отмечу, что наблюдение за ДЭГ требует серьезной предварительной подготовки – невозможно просто прийти на участок и попытаться, пристально глядя в монитор, понять, что тут происходит. Однако и работа наблюдателем на обычных участках также давно уже требует предварительной подготовки и знания множества особенностей проведения выборов», – высказался он.

По мнению Артамонова, ДЭГ позволяет не только проводить наблюдение силами небольшого числа специалистов, но и сколь угодно тщательно анализировать результаты post factum – после окончания голосования в распоряжении наблюдателей остаётся огромный массив информации о его ходе.

Отмечается, что IT-сообщество считает разумным совершенствовать ДЭГ по четырем векторам: детальная проработка процедур, связанных с ДЭГ, таких, например, как разделение ключей шифрования и подписание результатов членами избирательной комиссии – в 2020-ом эти процедуры сильно отличались между московской УИК ДЭГ и федеральной ТИК ДЭГ.

Другим важным вектором станет дальнейшая публикация информации об архитектуре, используемых алгоритмах, особенностях реализации программно-технического комплекса (ПТК) ДЭГ.

Также необходимо проработать заблаговременное определение форматом наблюдения за ДЭГ, с учетом положительного опыта работы экспертной группы при Координационном совете Общественной палаты РФ, опыта работы ТИК ДЭГ, реализации таких проектов наблюдения, как «Цифровой пакет». И четвертым вектором станет привлечение более широкого спектра независимых экспертов и наблюдателей от различных партий к работе с ДЭГ».