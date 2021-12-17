 

Интернет-компании заподозрили в применении рекламы в алгоритмах

17.12.2021, 14:46, Новости дня
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Большинство представителей рекламной индустрии (79%) считают, что применяемые интернет-компаниями рекомендательные алгоритмы – это разновидность рекламы, следует из данных опроса, проведенного исследовательским центром Ассоциации коммуникационных агентств России.

Две трети опрошенных полагают, что алгоритмы могут навязывать товар или услугу, но каждый десятый считает, что на него рекомендательная система не действует. Четверть респондентов утверждает, что не знает, что такое рекомендательные системы, информирует ADPASS.

В опросе исследовательского центра ассоциаций АКАР/РАМУ/IAB Russia приняли участие 155 респондентов. Все они представители рекламодателей или работники рекламных агентств. Исследование проводилось с 10 по 14 декабря.

Отмечается, что рекомендательные системы применяют интернет-компаниями повсеместно. Программы могут предоставлять пользователю потенциально интересующую его информацию, товары или услуги.

Ранее похожее исследование проводилось Региональным общественным центром интернет-технологий (РОЦИТ). АКАР решил узнать именно мнение профессионалов.

«Процент тех, кто знает о том, что такое рекомендательные алгоритмы, примерно одинаков как среди массовой аудитории, которую исследовал РОЦИТ, так и в профессиональных сообществах, опрошенных АКАРом, –  говорит директор АКАР Валентин Смоляков. 



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