Гудков: Ростовский суд разболтал очевидный факт – об армии РФ на Донбассе. Но из Кремля кричат “ихтамнет”, а кто не верит – тот иностранный агент

Юлия Латынина любила рассказывать историю про какого-то китайского кардинала Ришелье (простите, не упомню настоящее имя), который решил проверить верность ему придворных. Привел во дворец, кажется, оленя и сказал: это лошадь. Кто согласился – тех возвысил. Кто поспорил – тех казнил.

Такая же история сейчас происходит со всеми нами. Вот этот ростовский приговор, в котором неведомый судья Шолохов разболтал про поставки провизии российской армии на Донбасс. Это ведь тот же олень: совершенно очевидный факт, не вызывающий ни малейших сомнений.

Но из Кремля кричат: “ихтамнет”, это лошадь.

И все причастные, от судьи и выше (там уже назначена проверка свыше) должны согласиться: все так, самая настоящая лошадь.

Небо зеленое, солнце черное, вода сухая, Путин – законный президент, Госдума – лучшие люди страны, либералы разваливают Россию…

А кто не верит – тот иностранный агент.

Сколько мальчиков из толпы кричат: “А король-то голый” – но какая разница. Король гордо идет, сверкая ягодицами. А мальчиков посадили в СИЗО “Лефортово” за разглашение гостайны.

Источник: Дмитрий Гудков / Facebook

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