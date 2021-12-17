“Друзья предупреждают об опасности моей жизни”. Сокуров обратился к главе СПЧ из-за выступления перед Путиным

Об этом сообщает РБК, в распоряжении которого оказался текст обращения, направленного во внутреннюю рассылку СПЧ. Его подлинность подтвердили два члена совета.

В обращении Сокуров извиняется и высказывает предположение, что ему “не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет”.

Также Сокуров сообщил о “возмущении в национальной прессе и административно-силовой среде”, “оскорбительных высказываниях из чеченского сектора” и “гневной реакции пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.” на его выступление.

“Знаю – никто в стране не будет защищать честь и достоинство члена президентского совета. Такое уже было, когда оскорблениям и издевательствам подвергся руководитель Комитета против пыток… Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке”, – говорится в обращении Сокурова.

Он также подчеркивает, что “всего-навсего гражданин и ремесленник своего цеха, преподаватель”, и не владеет дипломатическими навыками.

Глава СПЧ Фадеев сообщил РБК, что поговорил с Сокуровым и “пытается его успокоить”, от дальнейших комментариев он отказался.

Контекст:

Сокуров выступил перед Путиным на заседании СПЧ 9 декабря. Режиссер, в частности, предложил “отпустить” из России регионы, которые не хотят быть в ее составе.

Путин назвал слова Сокурова “поверхностными” и “непозволительными”, спросил, не хочет ли режиссер “повторения Югославии на нашей территории”, а также призвал “не превращать страну в Московию”, как “в НАТО хотят”.

Слова Сокурова также раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, а парламент республики обратился к генпрокурору РФ с просьбой проверить “провокационные высказывания” режиссера.

При этом Песков в комментарии радиостанции “Говорит Москва” исключил возможность уголовного преследования Сокурова, заявив, что “президент очень по-доброму к нему относится”.

—