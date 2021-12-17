 

Как не ходить растрепой осенью и зимой: советы по укладке и лучшие прически для ненастных дней

17.12.2021, 14:32, Разное
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Ненастное время становится главным врагом красивой прически. И дело даже не в том, что утром приходится тратить время на укладку. Если с утра прическа стала непохожей на ту, которая предполагалась вначале, появляется чувство дискомфорта, и теряется уверенность в себе. Поэтому необходимо рассмотреть способы сохранить форму, и в этом вам помогут полезные советы.

Правильная прическа

В первую очередь следует отдать предпочтение той прическе, которая гарантированно будет хорошо выглядеть, даже если намокнет и потеряет форму. Речь идет о косичке, хвосте (низком, среднем или высоком, без челки), “рыбьем хвосте” или пучке.

Отдайте предпочтение плетениям или гладко зачесанным волосам до основания хвостика, косы, «рыбьего хвоста» или пучка. В этом случае пряди не смогут выпасть, волосы – завиться или распрямиться от влаги.

Стайлинговое средство

Если вы все-таки решили не следовать первому совету и сделать более сложную прическу, обязательно нанесите на волосы стайлинговое средство с сильной фиксацией. После мытья головы слегка просушите локоны так, чтобы они были влажными, и обработайте их средством. Дайте просохнуть и формируйте выбранную вами прическу.

Лак

Еще один вариант, который является не менее эффективным, – это использование лака для волос. Сначала сформируйте прическу, а затем нанесите лак сильной или средней фиксации. Наносите на расстоянии 30 сантиметров, постарайтесь равномерно покрыть всю поверхность волос. Дайте прическе просохнуть и прикоснитесь к ней руками. Волосы должны быть немного колючими, это является признаком того, что вы использовали лак в нужном количестве.

Несмываемый кондиционер

Очень эффективным является несмываемый кондиционер. Он может также стать фиксирующим средством в непогоду. Наносите его на волосы после мытья согласно инструкции, и тогда ваша укладка будет смотреться намного привлекательнее.

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Общие рекомендации

Постарайтесь реже пользоваться термическими инструментами. Речь идет о плойке, утюжке, термобигуди и горячем фене. Если есть в этом необходимость, обязательно предварительно наносите на волосы специальные защитные средства. Если этого не делать, волосы становятся тонкими и ломкими, а также беззащитными перед напором сильного ветра или дождя.

Не стоит делать сложные прически, если на улице непогода. Придерживайтесь правила: чем хуже погода, тем проще прическа. Наверняка это не испортит вашего имиджа, но вы будете чувствовать себя более уверенно.

Мы уже говорили о том, каким укладкам следует отдать предпочтение. К этому можно добавить, что ободок, бандана, шарф или другой головной убор помогут вам не только спасти прическу, но и подчеркнуть эффектность вашего имиджа. Волосы в этом случае полностью или частично будут спрятаны, и они не пострадают.

Можно также использовать прикорневой начес, а затем зафиксировать прическу лаком. Так она сохранится в первоначальной форме намного дольше.

Правильным решением будет использовать декоративные заколки или невидимки, которые будут фиксировать пряди, и прическа не потеряет своего привлекательного вида.



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