Путин призвал доработать закон о сертификатах для вакцинированных

Президент Владимир Путин попросил доработать закон о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.

Глава государства отметил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. Путин пояснил, что необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

«Система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», – передает его слова РИА «Новости».