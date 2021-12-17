 

Путин призвал доработать закон о сертификатах для вакцинированных

17.12.2021, 14:27, Новости дня
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Президент Владимир Путин попросил доработать закон о сертификатах вакцинированного в общественных местах, призвав сделать его четким и понятным.

Глава государства отметил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. Путин пояснил, что необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

«Система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности», – передает его слова РИА «Новости».



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