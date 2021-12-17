 

Мнение: Россия обратилась к США и НАТО с ультиматумом

17.12.2021, 14:27, Разное
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Два документа, переданные Соединённым Штатам в качестве предложения о долгосрочных гарантиях безопасности – договоры с США и НАТО, выдержаны в стилистике, которая приближается к ультимативной.

Прямое требование к США: «Соединённые Штаты Америки принимают обязательства исключить дальнейшее расширение Организации Североатлантического договора в восточном направлении, отказаться от приема в альянс государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик». Также по сути исключается любое двустороннее военное сотрудничество с государствами, ранее входившими в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора».

В документе, предполагаемом к подписанию с НАТО, предусмотрены обязательства исключить дальнейшее расширение, в том числе присоединение Украины, а также других государств, отказ от ведения "любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии».

Отдельно указывается на необходимость ограничения деятельности, которая может быть воспринята как угрожающая безопасности: «Стороны воздерживаются от размещения своих вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов или коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой Стороной как угроза своей национальной безопасности, за исключением такого развертывания в пределах национальных территорий Сторон». Последняя оговорка означает, что НАТО не может производить военную активность вблизи российских границ, в то время как РФ на своей территории вблизи границ НАТО имеет право делать то, что считает нужным.

Всё изложенное отражает позицию и претензии России, которые высказывались давно, но особенно интенсивно в последние несколько недель. Вопрос в целеполагании: зачем предложен такой документ. Невозможно представить себе не только принятие его западными визави, но даже начало какого-то диалога на этой основе.

С точки зрения США и НАТО это означало бы капитуляцию перед Москвой, что политически неприемлемо, да и не вполне ясно, почему вдруг – в Вашингтоне и европейских столицах не видят острой причины идти на такие революционные изменения по пересмотру сложившейся после холодной войны системы европейской безопасности.

Проще говоря, нет достаточной угрозы. В Москве это, надо полагать, понимают. Может быть и другая цель – получить отказ, чтобы сослаться на то, что «мы предлагали, а теперь извините». Иными словами, развязать руки для действий по пересмотру существующей системы отношений, которые в Кремле считают целесообразными. В таком случае следует ожидать дальнейших шагов, призванных продемонстрировать решимость РФ всё-таки изменить нынешнюю ситуацию и без согласия собеседников на Западе. Масштаб выдвинутых предложений по идее не предусматривает возможности просто принять отказ и отложить вопрос до следующего дипломатического раунда. Такой сценарий подорвал бы убедительность любых заявлений. Так что теперь наиболее интересно, какого рода действия планируется предпринять в случае негативного ответа адресатов.

Сергей Рябков усилил эффект, отдельно заметив, что изложенные в документах идеи не должны рассматриваться в качестве «меню», из которого возможно выбирать, а действуют только в комплексе. То есть принимать можно или всё, или ничего.

Источник: Телеграм-канал Фёдора Лукьянова



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