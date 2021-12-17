 

В РФ резко снизился спрос на живые ели

17.12.2021, 14:27, Новости дня
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Россияне покупают на четверть меньше живых елей, чем годом ранее из-за сложности в утилизации, сообщил глава Рослесинфорга Павел Чащин.

«Ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. Российские предприниматели ежегодно снижают объемы заготовок живых елей примерно на четверть. В прошлом году, например, показатель упал на 20%, а за четыре года – в два раза. Так, в 2019 году заготовлено порядка 80 тыс. новогодних деревьев, в 2020 году – уже 60 тысяч», – приводит РИА «Новости» слова Чащина.

По его словам, одной из причин снижения популярности живых елей может быть сложность в утилизации. Можно сдать праздничное дерево в специальные пункты приема, которые отправляют елки на переработку в щепу, которая потом используется в сельском хозяйстве или при украшении городских улиц.

Рослесинфорг – всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных задач в интересах государства. Организация оказывает полный цикл услуг предприятиям лесного комплекса, чтобы помочь максимально эффективно и сбалансированно использовать лесные ресурсы России.

Ранее россиянам дали советы при покупке искусственной ели.



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