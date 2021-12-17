 

Вдова Баталова потребовала с Дрожжиной и Цивина крупную сумму

17.12.2021, 14:14, Новости дня
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Истцы требуют взыскать с актрисы Наталии Дрожжиной в пользу Гитаны Леонтенко и Марии Баталовой 1,9 млн рублей, 123 тыс. долларов США и 50 тыс. евро, а с ее супруга Михаила Цивина – 500 тыс. рублей.

«Сторона Дрожжиной полагает, что между Гитаной Аркадьевной и Марией Алексеевной был заключен договор дарения в устной форме, на основании которого Гитана Аркадьевна подарила деньги Маше и якобы Дрожжина исполняла все эти поручения», – цитирует представителя семьи Баталовой Пятый канал.

«Все это выглядит неубедительно, так как никаких фактов нет», отмечает представитель. По его словам, Дрожжина якобы действовала в интересах Леонтенко и Баталовой, но в результате Леонтенко осталась без денег.

Леонтенко отрицает какие-либо договоренности. Таким образом, на деньги вдовы знаменитого актера Алексея Баталова были приобретены комнаты, которые она никогда не видела.

Сейчас адвокаты ожидают информацию от «Альфа-банка», чтобы установить, сколько денег пошло на покупку комнат. Защитник отметил, что Дрожжина и Цивин не планируют возвращать средства в добровольном порядке.   

Разбирательство с наследством Баталовой началось в 2019 году. Вдова артиста Гитана Леонтенко и ее тяжелобольная дочь лишились наследства. В последствии были задержаны Наталья Дрожжина и Михаил Цивин. Вдова утверждает, что подписала «под влиянием обмана» договоры пожизненного содержания, на основании которых супруги получили право распоряжаться собственностью. 



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