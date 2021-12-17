В МИД заявили о рисках для РФ в случае втягивания Украины в НАТО

Втягивание Украины в НАТО создает неприемлемую угрозу безопасности для РФ и несет риски для всех государств, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков в ходе брифинга.

«Как хорошо известно США и НАТО, гипотетическое втягивание Украины в Североатлантический альянс с перспективой появления у наших рубежей ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем к Центральной РФ создает неприемлемую угрозу безопасности нашей страны, провоцируя тем самым серьезные риски для всех вовлеченных государств», – передает РИА «Новости» его слова.

Рябков добавил, что РФ распространила 16 декабря среди стран-членов Североатлантического альянса проект соглашения о гарантиях безопасности РФ и НАТО. «Шестнадцатого декабря, то есть вчера, проект соглашения с НАТО распространен нами среди стран-членов Североатлантического альянса», – сказал дипломат.

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Напомним, согласно проекту соглашения, страны НАТО принимают обязательства, исключающие дальнейшее расширение альянса, в том числе присоединение Украины и других государств. В проекте говорится, что РФ предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Также, согласно договору, РФ предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.

Кроме того, РФ предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения. РФ предлагает НАТО работать над предотвращением морских и авиаинцидентов в Черном и Балтийском морях.

Ранее НАТО не стала отвечать на сделанные ранее Москвой предложения по деэскалации, альянс не представил никаких инициатив по возобновлению работы Совета Россия-НАТО.