 

Huawei обвиняют в разработке множества технологий слежки за людьми

17.12.2021, 14:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Очередной скандал разгорелся вокруг китайского технологического гиганта Huawei. Американское издание Washington Post опубликовало целый ряд материалов, в которых представлены доказательства, что данная компания целенаправленно занимается разработкой технологий, позволяющий следить за людьми.

Речь идет о реальном создании электронных систем для тоталитарного государства, говорят эксперты. Это идентификация по голосу, по изображению лица или общего внешнего вида, это запись видео и аудио с участием обычных людей, но без получения разрешения от них, и т.д.

Применяя искусственный интеллект, Huawei пытается создать систему, в которой будет отслеживаться каждое движение и каждое слово, сказанное где угодно и когда угодно. Если разработки дойдут до конца, достаточно будет только ввести имя и фамилию человека, чтобы мгновенно найти на него компромат.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.09 / В РФ запретили размещать детские досуговые центры в подвалах

16.01 / В Полтаве горел автомобиль депутата горсовета. Он обвинил в поджоге мэра

14.08 / BMW выпустит 270-сильный гибридный компактвэн 2-Series Active Tourer

31.03 / В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

27.11 / РПЦ выступила против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей

03.07 / Insider – кандидат в губернаторы Калифорнии Кейтлин Дженнер предложила отправить всех бездомных на «большие открытые поля»

11.02 / В Донбассе обвинили ВСУ в минировании дорог у линии соприкосновения

08.10 / Путин обсудил с руководителями стран СНГ положение в Карабахе и Киргизии

30.08 / Ливан: посол в Германии Мустафа Адиб, вероятно, станет премьер-министром

22.04 / Guardian – Франция первой в Европе опробует цифровые сертификаты для туристов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика