Huawei обвиняют в разработке множества технологий слежки за людьми

Очередной скандал разгорелся вокруг китайского технологического гиганта Huawei. Американское издание Washington Post опубликовало целый ряд материалов, в которых представлены доказательства, что данная компания целенаправленно занимается разработкой технологий, позволяющий следить за людьми.

Речь идет о реальном создании электронных систем для тоталитарного государства, говорят эксперты. Это идентификация по голосу, по изображению лица или общего внешнего вида, это запись видео и аудио с участием обычных людей, но без получения разрешения от них, и т.д.

Применяя искусственный интеллект, Huawei пытается создать систему, в которой будет отслеживаться каждое движение и каждое слово, сказанное где угодно и когда угодно. Если разработки дойдут до конца, достаточно будет только ввести имя и фамилию человека, чтобы мгновенно найти на него компромат.