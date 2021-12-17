Хакеры начали воровать банковские данные своих жертв друг у друга

Аналитики платежной системы Visa заявили о том, что российские хакеры уже начали воровать базы данных, украденные или собранные незаконным путем, друг у друга.

Когда вор крадет у вора, это весьма тревожный сигнал, отмечают эксперты. Это значит, что киберпреступность достигла уже такого уровня, на котором злоумышленники начали мешать друг другу.

Происходят странные вещи, которых не было в недалеком прошлом. Хакеры создают сайты-ловушки для других хакеров, пытаются заражать исходные коды платформ интернет-магазинов. Напомним, что ранее в компании Google обвинили российских хакеров в массовом заражении компьютеров по всему миру. Это может плохо закончится для самого Рунета, говорят эксперты.