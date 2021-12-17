Новый тренер «Спартака» покинет клуб до конца года
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Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассчитывает, что его уволят до новогодних праздников. Иностранец твердо нацелен на то, чтобы клуб расторг недавно заключенный с ним контракт и выплатил солидную компенсацию.
«Я приехал в Россию исключительно ради денег. Мой друг Руй Витория рассказал мне, что в «Спартаке» можно неплохо заработать. Он заверил меня, что хозяин клуба Леонид Федун очень щедрый человек, поэтому я здесь. Очень жаль, что первая часть чемпионата завершена и мы уже не можем потерять очки. Но я как настоящий профессионал найду способ добиться своего. Надеюсь, после этого признания руководство «Спартака» не будут затягивать с моим увольнением. Я хочу успеть купить подарки семье на Рождество и Новый год», — заявил Ваноли.
В случае увольнения Ваноли получит неустойку в размере 10 миллионов долларов. Если клуб решит расстаться с итальянским специалистом, то место главного тренера займет его помощник Марко Донадель.
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