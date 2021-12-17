Новый тренер «Спартака» покинет клуб до конца года

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассчитывает, что его уволят до новогодних праздников. Иностранец твердо нацелен на то, чтобы клуб расторг недавно заключенный с ним контракт и выплатил солидную компенсацию.

«Я приехал в Россию исключительно ради денег. Мой друг Руй Витория рассказал мне, что в «Спартаке» можно неплохо заработать. Он заверил меня, что хозяин клуба Леонид Федун очень щедрый человек, поэтому я здесь. Очень жаль, что первая часть чемпионата завершена и мы уже не можем потерять очки. Но я как настоящий профессионал найду способ добиться своего. Надеюсь, после этого признания руководство «Спартака» не будут затягивать с моим увольнением. Я хочу успеть купить подарки семье на Рождество и Новый год», — заявил Ваноли.

В случае увольнения Ваноли получит неустойку в размере 10 миллионов долларов. Если клуб решит расстаться с итальянским специалистом, то место главного тренера займет его помощник Марко Донадель.

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