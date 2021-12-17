 

Все переданные Украине катера Island получат американское вооружение – командующий ВМС

17.12.2021, 13:48, Новости дня
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“Что касается установки вооружения. Конечно, вооружение, установленное на “Славянске” и “Старобельске”, – это лишь временное решение. Все катера будут оснащены вооружением производства США. Речь идет о 30-милиметровых пушках и ракетах разного действия. Сейчас имеем окончательное решение по их доукомплектованию, некоторые боеприпасы уже получены, так что в следующем году мы приступим к установке этих систем на все пять катеров”, – рассказал Неижпапа.

Как отмечает Inforesist, в феврале 2020 года первые два украинских катера типа Island временно вооружили одноствольным вариантом советской 25-мм артустановки 2М-3М. Но уже в июле 2021 года Минобороны сообщило, что на всех украинских патрульных катерах типа Island планируется установить американские 30-милиметровые дистанционно управляемые артиллерийские системы MSI Seahawk DS A2 30mm Mk44S Bushmaster, оптико-электронные системы управления вооружением и другие корабельные системы.

Также ожидается, что патрульные катера получат тактическую сеть Link16, которая поддерживает обмен данными между командованием, самолетами, кораблями и наземными подразделениями.

Контекст:

Патрульные катера класса Island имеют водоизмещение 168 т, длина катера – 34 м, ширина – 6,4 м, он развивает скорость до 29,5 узла (около 52 км/ч). Команда, по нормативам США, состоит из 16 человек, в том числе двух офицеров. Из вооружения у катера есть 25-миллиметровая пушка и два пулемета, сообщало издание “Цензор.НЕТ”.

В ноябре 2019 года в боевой состав ВМС Украины вошли два катера класса Island, которые получили названия “Старобельск” и “Славянск”. В декабре этого года в состав ВМС вошли еще два катера – “Сумы” и “Фастов”.

Пятый катер, которому президент Украины присвоил имя Героя Украины, прапорщика Вячеслава Кубрака, еще только должен прибыть в страну.

Всего в 1985–1992 годах для береговой охраны Соединенных Штатов Америки построили 49 катеров класса Island. Часть из них Америка в связи с заменой на строящиеся новые сторожевые катера передала Пакистану, Грузии, Коста-Рике и Украине по программе “избыточного оборонного оборудования” (Excess Defense Articles, EDA).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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