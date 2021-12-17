“Красивая задница”. Рианна крупным планом показала полуголое тело
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Певица предстала в салатовом бюстгальтере и брюках собственного бренда, подчеркивающих пятую точку.
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Также Рианна обнародовала несколько снимков в этом образе.
“Это уютный сезон Гринча”, – написала она.
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“Красивая задница”, – отметил подписчик owentheegator.
Контекст:
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.
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