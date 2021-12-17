Знаки огня смелее экспериментируют с яркими цветами: как выглядеть модно в соответствии со своей стихией зодиака

Вы когда-нибудь ломали голову вопросом о том, что надеть завтра? Мода отличается своей переменчивостью, а нам всегда хочется выглядеть стильно и актуально. Если вы не знаете, как подобрать наряд дня, обратитесь к своей зодиакальной стихии. Она отражает ваш характер и настроение. Как выглядеть можно в соответствии со стихией своего зодиака? Расскажем в нашей статье.

Огненные знаки: Овен, Лев и Стрелец

Когда дело касается одежды, все огненные знаки предпочитают яркую одежду. Им нравится выделяться из толпы, поэтому базовый гардероб быстро приводит их в уныние. Огненные знаки любят яркие и насыщенные цвета. Больше всего им нравятся оттенки красного и оранжевого. Именно они лучше всего отражают их природную стихию – огонь.

И все же у каждого зодиака есть свои предпочтения. Лев не будет сдерживать себя, выбирая одежду. Он наденет самые яркие вещи и дополнит их смелым макияжем, чтобы все смотрели только на него. Стрельцам нравится подчеркивать свой игривый нрав, поэтому они обожают носить много аксессуаров. Овны больше ценят удобство, а не яркость, так что их наряд дня будет самым спокойным среди огненных знаков.

Земные знаки: Телец, Дева и Козерог

Прежде всего, все земные знаки отличаются своей практичностью. Поэтому и одежду они выбирают удобную. Тельцы, Девы и Козероги любят насыщенные, но не слишком броские цвета. Им нравятся “земные” оттенки: бежевый, коричневый, зеленый. Козероги и Тельцы склоняются с классическим дизайнам. Они часто носят платья и тренчи. Девы уделяют куда больше внимания внешнему виду одежды. Им важно, чтобы их образ был удобным, но в то же время выглядел идеально. Поэтому они выбирают модные джинсы, сочетая их с большими сумками и кашемировыми свитерами.

Воздушная стихия: Близнецы, Весы и Водолей

Воздушные знаки любят выражать свой характер через одежду. Их отличительная черта – это обилие ярких принтов и уникальный аксессуаров.

Близнецы, Водолеи и Весы очень любят экспериментировать с внешностью. Если вы хотите выглядеть стильно, сочетайте разные цвета в одном образе. Например, зеленый и синий идеально подойдут для вашей стихии. Дополните одежду ярким принтом или внушительным аксессуаром.

Водные знаки: Скорпион, Рыбы и Рак

Раки и Рыбы не очень любят быть в центре внимания. Им подойдут практичные, но не слишком броские наряды. Выбирайте пастельные тона фиолетового и бирюзового. Если вам хочется подчеркнуть индивидуальность, сделайте ставку на ярко-синий.

Раки обожают олдскул и винтаж. А вот Скорпионам нравится выделяться. Им подойдет одежда насыщенных цветов, но особенно хорошо на них смотрится черный.