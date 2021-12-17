 

В список везунчиков попали три знака зодиака: кому посчастливится выйти замуж в год Тигра

17.12.2021, 13:46, Разное
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Свадьба – одно из самых главных событий в жизни человека. Сложно представить что-то приятнее, чем праздник, связывающий судьбы двух влюбленных людей. Каким знакам зодиака повезет выйти замуж в предстоящем году? Расскажем в нашей статье, кому сулит удачу год Водяного Тигра.

Дева

Предстоящий год Тигра для Дев – это отличный способ пересмотреть свои жизненные приоритеты. Если вы хотите построить крепкую семью, перестаньте делать акцент только на собственной персоне. Брак – это союз равных людей, который в первую очередь строится на взаимном доверии.

Чтобы получить долгожданное предложение, попробуйте сбавить обороты, когда дело доходит до вашего перфекционизма. Сам 2022 год для Девы выдастся счастливым. Но будьте готовы к тому, что над отношениями придется постоянно работать, в том числе и после свадьбы.

Стрелец

Астрологи считают, что Стрельцы тоже имеют высокие шансы создать свою семью в год Тигра. Брак может стать спонтанным решением, но не нужно бояться выходить из зоны комфорта. Если у вас еще нет второй половинки, приложите все усилия, чтобы найти ее. Больше общайтесь с новыми людьми, зарегистрируйтесь на сайте знакомств. Велик шанс, что в предстоящем году вы выйдете замуж за иностранца. Просто будьте общительнее и дружелюбнее – это ваши врожденные качества, поэтому вам едва ли придется сильно стараться.

Водолей

Год Тигра для Водолеев начнется с белой полосы. Звезды сулят им удачу во всех начинаниях. Больше всего Водолеям повезет на профессиональном поприще, но и личная жизнь у них будет достаточно насыщенной. В 2022 году вы легко можете выйти замуж. Более того, вам удастся построить гармоничные и здоровые отношения с партнером. А сам брак может продлиться много-много лет. Доверьтесь интуиции, чтобы удачно выбрать вторую половинку. Откройте свое сердце новым знакомствам и не бойтесь быть искренними, когда дело доходит до общения. Только так вы можете понять того, кто будет идеально подходить вам по всем параметрам.



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