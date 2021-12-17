18 декабря Рыбинск ждет НаШествие Дедов Морозов

17.12.2021, 13:44, Афиша

Теги: Безопасность, Здоровье, Здравоохранение, Праздник

18 декабря – день традиционного предновогоднего мероприятия «НаШествие Дедов Морозов».

Праздничная программа составлена с учетом соблюдения требований Роспотребнадзора . Одну часть мероприятий проведут на 16 праздничных площадках, другую – учреждения культуры организуют в онлайн-формате. На время празднования будет ограничено движение в центре города, а общественный транспорт временно сменит маршруты.

Площадь ДС «Полет». В 12: 00 здесь начнётся новогодний пробег «Зарядись на Новый год» для спортсменов – любителей и профессионалов, а также пройдёт шуточный забег в валенках. С 15:00 подготовка к автофлешмобу «Мороз за рулем», к 18:30 автолюбители составят из авто изображение Деда Мороза.

На Красной площади праздничная программа с 12:00 до 18:00. Работают тематические фотозоны, игровая программа «Зимние забавы», танцевальная программа в сопровождении духового оркестра имени Аркадия Шацкого, благотворительная акция «Елка желаний», финалом праздника станет зажжение огней на главной елке города.

На улице Стоялой (от Волжской набережной до улицы Крестовой) с 11:00 до 18:00 развернется новогодняя ярмарка. Посетители смогут приобрести подарки и сувениры к празднику. Весело провести время — сделать фото в тематической фотозоне, покататься на санях, отведать борщ «По-рыбински», который приготовят здесь же в 200-литровом котле.

Рыбинский театр драмы к 11:30 приглашает в театральный дворик на игровую программу с участием Деда Мороза и Снегурочки, до вечера здесь будет работать новогодняя фотозона.

В Рыбинском театре кукол в 10:00 представление для самых маленьких – театр на подушках спектакль «Игрушки».

Виртуальный концертный зал Общественно-культурного центра в 12:00 и 14:00 приглашает на сказки с оркестром «Снежная королева» и «Снегурочка», в 18:30 на концерт «Танго-феерия».

С 11:00 по городу будет курсировать новогодний экскурсионный маршрут «ДедМоробус», программы начинаются в 11:00, 12:00 , 14:00 и 18:00 от Городского сквера (действует предварительная запись в Туристко-информационном центре).

Турперфоманс «Новогодний голубой огонек» приготовил экспозиционный комплекс «Советская эпоха», начало в 15:00. В 16:00 здесь откроют новогодний арт-объект «Музыкальная елка».

В течение дня, начиная с 10:00, работают выставки в Рыбинском музее-заповеднике.

Ожидают в день НаШествия и визит Деда Мороза из Великого Устюга. Новогодний транзит доставит Деда Мороза в разные микрорайоны города. Он поздравит детей в ДК «Вымпел», ДК «Слип», ДК «Волжский». Визит запланирован во Дворец молодежи и детский парк «Переборы». Также Дед Мороз примет участие в церемонии зажжения огней на главной елке города на Красной площади.

На период проведения мероприятий на части улиц будет ограничено движение всех видов транспорта. Для общественного транспорта изменяется схема маршрутов.

Автобусы № 1, 2, 3, 5, 10, 29, 33, 8-т будут следовать по улицам Пушкина, Герцена, Бульварной и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом. № 18 будет следовать по улицам Герцена, Бульварной и далее своим маршрутом. В обратную сторону тем же маршрутом.

№ 8, 11, 19, 20 будут следовать через Бульварную улицу. Высадка пассажиров будет осуществляться со стороны дома № 2 по Бульварной улице, посадка пассажиров – с противоположной стороны.

Троллейбусы № 1, 4, 5, 6 будут следовать по улицам Крестовой, Пушкина, Герцена, Максима Горького и далее своими маршрутами. В обратную сторону тем же маршрутом.

Пресс-служба администрации города Рыбинска