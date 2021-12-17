 

В Украине начали выплачивать по тысяче гривен за вакцинацию от коронавируса

17.12.2021, 13:32, Разное
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Украинцам начали выплачивать по одной тысяче гривен (2,7 тысячи рублей) за полное прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом объявили Monobank и Альфабанк.

Нововведение анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский в середине ноября. Он заявил, что граждане, сделавшие обе прививки от коронавируса получат единоразовую выплату в размере одной тысячи гривен. Полученную сумму можно потратить на абонемент в спортивный зал, билет в кино, в музей или на выставку. На выплату также можно приобрести книги или билет на самолет или поезд.

Официально программа поощрений стартует 19 декабря, но уже сейчас первые привитые украинцы начали получать выплаты в тестовом режиме. В начале декабря власти Украины зарезервировали в государственном бюджете средства на выплаты вакцинированным. Соответсвующий закон подписал Зеленский.

По официальным данным на 16 декабря, в Украине хотя бы одной дозой вакцины привились уже 27 млн человек. Около 29% населения, 12,8 миллиона человек, уже полностью прошли вакцинацию. В Украине начали прививать жителей от COVID-19 в феврале этого года. В стране доступно четыре препарата — AstraZeneca, Pfizer, Moderna и CoronaVac.

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Источник: Новая газета



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