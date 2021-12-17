Песков: Путин вмешается в случае появления угроз в адрес Сокурова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не сомневается в готовности Владимира Путина вмешаться в случае, если будут поступать угрозы в адрес Александра Сокурова, а любое обращение режиссера в полицию не будет оставлено без внимания.

«Я не сомневаюсь, что если это будет происходить, то президент будет готов, я не сомневаюсь в этом, но также я убежден, что любое обращение в правоохранительные органы тоже не будет оставлено без ответа», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Песков подтвердил, что критически высказывался в адрес Сокурова, так как солидарен с точкой зрения президента.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Путина с членами СПЧ между ним и Сокуровым развернулась дискуссия об устройстве России, после чего президент пригласил режиссера к себе. Сокуров выразил готовность встретиться с главой страны.

Позже режиссер написал обращение на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, в котором принес извинения за эпизод на встрече с президентом Владимиром Путиным. Также добавил, что его предупреждают о возможных угрозах. РБК публикует выдержки письма Сокурова, адресованного главе СПЧ Валерию Фадееву.

Так, режиссер извинился за произошедшее в ходе встречи: «Вижу, какое возмущение вызвало мое поведение в национальной прессе и административно-силовой среде. Уверен, что у вас много неприятностей в администрации президента. Искренне сожалею об этом»

Сокуров затронул в ходе беседы проблемы в армии, в цензуре, в работе правоохранительных органов, а также ситуацию в республиках Северного Кавказа.

Пресс-секретарь президента отметил, что дискуссия между Сокуровым и Путиным была интересная и содержательная, и извиняться не за что.

«И также мы убеждены, что тем более не произошло ничего, что может подвергнуть опасности жизнь господина Сокурова. Поэтому извиняться здесь не за что, имела место дискуссия, реакция президента – несогласие президента, аргументированное им, имела место точка зрения Сокурова. Да, они не согласились, но это нормально, здесь не за что извиняться», – сказал Песков журналистам.