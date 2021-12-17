 

Рубль спокойно отреагировал на решение ЦБ о повышении ставки

17.12.2021, 13:30, Новости дня
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Рубль и российский рынок акций сдержанно реагирует на ожидавшееся решение ЦБ РФ поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт.

Курс доллара расчетами «завтра» на 13.44 мск повышался на 6 копеек, до 73,81 рубля, курс евро – на 3 копейки, до 83,61 рубля, следует из данных Московской биржи, передает РИА «Новости».

Рынок акций не отреагировал на решение ЦБ и продолжил торговаться в текущем диапазоне, снижаясь по индексу Мобиржи на 1,15%.

ЦБ РФ в пятницу повысил ключевую ставку седьмой раз подряд,  сразу на 1 процентный пункт – до 8,5% годовых.
Баланс рисков значимо смещен в сторону проинфляционных, что может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, считает ЦБ. При этом геополитика названа одним из краткосрочных проинфляционных рисков, который может повлиять на курсовые и инфляционные ожидания, считает регулятор.



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